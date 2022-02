Ratzinger chiede pubblicamente scusa: un gesto di assoluta grandezza da apprezzare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini Non c’è dubbio che siano i giorni di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, un’intervista che ha stranamente suscitato molte polemiche. I social sono divisi tra chi critica “da destra” e chi “da sinistra”. Da destra, si pone l’attenzione sul lauto stipendio di Fabio Fazio e sul fatto che Papa Francesco non si presenti con l’austerità tipica della tradizione cristiana. Da sinistra, si accusa lo stesso Fazio di non aver posto domande pungenti al Papa, magari sullo Ior, sull’Imu, sull’incursione vaticana nella fase di voto al ddl Zan o sugli scandali dovuti ai tanti e terribili episodi di pedofilia all’interno della Chiesa cattolica, in Italia e nel mondo. Lascio ai social il dibattito. In merito a quest’ultimo tema vorrei porre però l’attenzione sulla lettera inviata dal Papa emerito Benedetto XVI in risposta alle accuse di pedofilia nell’Arcidiocesi di Monaco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini Non c’è dubbio che siano i giorni di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, un’intervista che ha stranamente suscitato molte polemiche. I social sono divisi tra chi critica “da destra” e chi “da sinistra”. Da destra, si pone l’attenzione sul lauto stipendio di Fabio Fazio e sul fatto che Papa Francesco non si presenti con l’austerità tipica della tradizione cristiana. Da sinistra, si accusa lo stesso Fazio di non aver posto domande pungenti al Papa, magari sullo Ior, sull’Imu, sull’incursione vaticana nella fase di voto al ddl Zan o sugli scandali dovuti ai tanti e terribili episodi di pedofilia all’interno della Chiesa cattolica, in Italia e nel mondo. Lascio ai social il dibattito. In merito a quest’ultimo tema vorrei porre però l’attenzione sulla lettera inviata dal Papa emerito Benedetto XVI in risposta alle accuse di pedofilia nell’Arcidiocesi di Monaco e ...

