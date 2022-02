Oro stabile a 1.827,77 dollari l’oncia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Avvio di giornata stabile per l’oro: il metallo prezioso passa di mano a 1.827,77 dollari l’oncia in rialzo dello 0,10%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato questa mattina dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Avvio di giornataper l’oro: il metallo prezioso passa di mano a 1.827,77in rialzo dello 0,10%. E’ quanto si legge in un breve lancio pubblicato questa mattina dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

