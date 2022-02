Milan | Massara | «Teniamo alla Coppa Donnarumma? Contenti di Maignan»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le parole di, dirigente rossonero, ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita diLazio Le parole dia Sportmediaset, nel pre partita diLazio. PAROLE – «Una competizionequalemolto, sappiamo che può essere un traguardo difficile, affrontiamo una Lazio molto forte e poi nel caso un cammino non semplice ma siamo pronti e fiduciosi. Lazetic? Un ragazzo giovane con potenziale abbiamo fiducia in lui e dobbiamo essere consapevoli che si deve adattare e non dobbiamo alzare le aspettative. L’ultima telefonata a? È stato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte. Siamo felici di avere, un portiere molto forte è diventato subito un punto di riferimento, e auguriamo a Gigio ...

Commenta per primo Intervistato da Mediaset nel preparttia della sfida di Coppa Italia frae Lazio, il direttore sportivo del, Frederic, ha anticipato così la gara LA COPPA - 'Questa è una competizione alla quale teniamo molto, sappiamo che può essere un traguardo difficile da raggiungere perché dobbiamo ......tutte le questioni contrattuali su cui stanno lavorando Maldini e. La situazione nello stato più avanzato è quella di Theo Hernandez, ormai ad un passo dal rinnovo del contratto con il. ...... partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Milan-Lazio”, il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha parlato di diversi temi. Queste le sue parole su Lazetic: "Che ...Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato in esclusiva a Mediaset: non è mancata una risposta a Gianluigi Donnarumma. "Stupiti dalle sue parole - ha detto -? Chiamarlo ci è ...