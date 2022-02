LIVE Slittino | Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA | errore sul finale per gli azzurri | non arriverà medaglia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:09 Buona la manche degli austriaci che piazzano un 1:57.065 e aspettano i tedeschi. 15:08 La gara continua, gli austriaci Steu e Koller devono difendersi dai lettoni e proveranno a migliorare la loro posizione. 15:07sulper la coppia azzurra che spreca quella che poteva essere una buona run. Si mettono al terzo posto e dicono addio al sogno. 15:05 CI SIAMO! Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per attaccare le medaglie! 15:04 Bots/Plume si mettono in testa pur con un tempo non eccezionale. Ci siamo… 15:03 Momento della seconda coppia lettone. Sono dietro di soli 26 millesimi rispetto agli. 15:01 Si mettono comodamente in testa i lettoni. 1:57.437 il loro tempo con cui proveranno ad attaccare anche la posizione ...

...35 -: seconda manche doppio - Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner LE OLIMPIADI DI PECHINO ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...... tra prove e gare ufficiali, per 30 azzurri tra, sci alpino, snowboard, freestyle, skeleton, combinata nordica, salto con gli sci e short track. OA Sport vi propone la direttatestuale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:07 Si assegna la terza medaglia dello Slittino a Pechino e per cercare i favoriti, ancora una volta bisogna guardare in casa Germania. La coppia Wendl-Arlt ...Sport - Tra le coppie pronte a vincere il titolo, ovviamente, non possiamo che guardare in casa Germania. Tobias Wendl e Tobias Arlt sono reduci da due ori tra Sochi 2014 e PyeongChang 2018, per cui ...