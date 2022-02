LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: rimonta d’oro per Vinzenz Geiger! Graabak e Greiderer completano il podio, Buzzi ottimo 16° (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per averci seguito. Rimanete con OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti e ricordate che la Combinata nordica avrà ancora due titoli da assegnare, noi ci saremo per raccontarveli! 12:33 Chiudono in 32a e 33a posizione gli azzurri Pittin e Bortolas. 12:32 Gara pazza doveva essere e gara pazza è stata. È successo di tutto, quando sembrava ormai fatta per Rydzek, l’azione pazzesca di Geiger e Graabak sull’ultima salita ha ribaltato tutto. Primo medaglia individuale per il tedesco per l’austriaco Greiderer. Seconda per Graabak. 12:29 Un ottimo Raffaele Buzzi trova il miglior piazzamento in carriera con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:35 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito. Rimanete con OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti e ricordate che laavrà ancora due titoli da assegnare, noi ci saremo per raccontarveli! 12:33 Chiudono in 32a e 33a posizione gli azzurri Pittin e Bortolas. 12:32 Gara pazza doveva essere e gara pazza è stata. È successo di tutto, quando sembrava ormai fatta per Rydzek, l’azione pazzesca di Geiger esull’ultima salita ha ribaltato tutto. Primo medaglia individuale per il tedesco per l’austriaco. Seconda per. 12:29 UnRaffaeletrova il miglior piazzamento in carriera con un ...

