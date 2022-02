La RUSTICA di melanzane con formaggio e salsiccia | una goduria

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) . Il piatto che ti proponiam oggi si può preparare con ingredienti che è molto facile trovare, come, e che garantiscono quasi sempre un risultato spettacolare in termini di gusto e sfiziosità. Questa quiche disi può servire in tavola sia come antipasto che come secondo. La ricetta prevede l’uso dell’Asiago, ma ovviamente potete adoperare ilche più vi piace. Ma eccoci finalmente alla ricetta. Gli ingredienti La quiche di: gli ingredienti Occorrono: 250 grammi di; due salsicce; 250 grammi di ricotta; 2 uova; 50 grammi di porri; 50 grammi di parmigiano; un rotolo di pasta sfoglia (va bene anche già pronta); sale, pepe e olio extravergine quanto basta. La preparazione La prima cosa è mettere a ...