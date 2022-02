La manovra parallela

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sergio Mattarella aveva più volte annunciato pubblicamente la sua indisponibilità a un secondo mandato, ma poi ha deciso diversamente. In realtà, questa operazione per il Quirinale, studiata dagli esponenti di sinistra come Enrico Letta e Roberto Speranza, e dal Cinque stelle Luigi Di Maio, era partita un anno fa. Una rielezione in cui è stato cruciale anche l’entourage del capo dello Stato. Che così riafferma il suo potere in perfetto stile democristiano. E' l’apoteosi del principio paretiano: massimo risultato con il minimo sforzo. I siciliani l’hanno trasformato in arte. I democristiani in strategia. Sergio Mattarella è sia l’uno che l’altro: palermitano all’anagrafe, scudocrociato sul petto. L’hanno rieletto al Quirinale tra gli osanna. Una sorpresa per molti. Non per lui. E nemmeno per due ex viceré dell’isola. Solo i siciliani conoscono davvero i siciliani. Gianfranco Miccichè, ...