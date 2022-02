Inter, si al ricorso contro la squalifica di Bastoni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Inter farà ricorso contro la squalifica di Bastoni In casa Inter non è andata giù la squalifica per due giornate di gara ad Alessandro Bastoni in seguito al parapiglia finale del derby. La società nerazzurra, secondo gazzetta.it, presenterà dunque ricorso contro la squalifica del difensore sperando di averlo a disposizione per il 20 febbraio quando è in programma la sfida al Sassuolo, infortunio permettendo. Nessun ricorso, invece, per quanto riguarda il turno di squalifica a Simone Inzaghi: in panchina contro il Napoli ci sarà Farris. Alessandro Bastoni fonte foto www.Inter.itL'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’faràladiIn casanon è andata giù laper due giornate di gara ad Alessandroin seguito al parapiglia finale del derby. La società nerazzurra, secondo gazzetta.it, presenterà dunqueladel difensore sperando di averlo a disposizione per il 20 febbraio quando è in programma la sfida al Sassuolo, infortunio permettendo. Nessun, invece, per quanto riguarda il turno dia Simone Inzaghi: in panchinail Napoli ci sarà Farris. Alessandrofonte foto www..itL'articolo proviene da ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - vivperelmilan : RT @MatteoBarzaghi: Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recuperare p… - imepicbrozo77 : RT @MatteoBarzaghi: Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recuperare p… - sportface2016 : #InterMilan 1-2 | I nerazzurri faranno ricorso per la squalifica di #Bastoni - EItonMcCartney : RT @marifcinter: L’Inter farà ricorso contro le 2 giornate di squalifica inflitte ad Alessandro Bastoni dopo il derby di sabato contro il M… -