GF Vip | Dayane Mello al veleno contro Alex Belli e Delia Duran | “Io so perfettamente che persone sono”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ormai mesi che non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che si è creato al GF Vip 6 tra, Soleil Sorge e. Nelle ultime ore ad intervenire su quanto accaduto, e nello specifico ad esprimere un parere sue la compagna, è stata l’ex gieffina. La giovane è molto amica di Soleil e non ha perso l’occasione per difenderla facendo anche delle rivelazioni sulla tanto discussa coppia. Le rivelazioni disuè stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 5, e proprio di recente è stata ospite ...

... come ha avuto modo di raccontare anche durante la sua esperienza nella scorsa edizione del Grande Fratello. Il rischio di finire in brutti giri era all'ordine del giorno perMello e i ...Mello difende Soleil Sorge e la spara grossa su Alex Belli e Delia Duran: le sue parole Tra i volti più discussi della scorsa edizione del GFMello ha diviso il pubblico per il ...Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che si è creato al GF Vip 6 tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nelle ultime ore ad intervenire su ...A Dayane Mello, grande amica di Soleil Sorge, non è piaciuto il posto in finale al Grande Fratello Vip garantito dal televoto a Delia Duran, da poco entrata nella casa del reality condotto da Alfonso ...