Federica Calemme risponde a una battuta di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La risposta diè stata eliminata dal Grande Fratello Vip qualche settimana fa, mentre Gianmaria Antinolfi ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il reality. Queste le sue parole esatte: “Alfo abbandono. Questa decisione non dipende da me. Avevo preso delle scadenze, degli impegni molto importanti. Sono riusciti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi confessa: “Se Federica Calemme fosse entrata nella Casa subito…” L’imprenditore ha s… - stefistefaniavr : RT @iamanna96: La vera HIT …con il codice 01 cantano “ cinque scimmiette “ Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ALBANO E ROMINA CHI ?… - Raff69934230 : RT @GrandeFratello: Federica Calemme è la terza new entry di questa sera: prontissima a scombinare le carte e gli equilibri nella Casa! #GF… - infoitcultura : Federica Calemme, sta girando una notizia che la infanga pesantemente: verità o fake news? [FOTO] - infoitcultura : Federica Calemme replica a Signorini dopo la battuta sui regali costosi di Gianmaria Antinolfi -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

Ad un certo punto, sembra che sia stata tirata in ballo un'ex gieffina, ovveroche in qualche modo ha fatto un'uscita piuttosto "velenosa" nei confronti di Alfonso Signorini che è l'...asfalta Signorini sullo shopping con Gianmaria/ "Per fortuna ho il conto in banca..." Sophie sbugiarda la sorella di Alessandro Basciano Si è conclusa la quarantesima puntata del ...Federica Calemme è stata eliminata dal Grande Fratello Vip qualche settimana fa, mentre Gianmaria Antinolfi ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il reality. Queste le sue parole esatte: ...Gianmaria Antinolfi è stata una vera e propria scoperta per gli spettatori del Gf Vip 6. Ha dovuto abbandonare la Casa per impegni lavorati ...