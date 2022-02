“È stata la mano di Dio” candidato agli Oscar, Brunetta: “Un grande in bocca al lupo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), è intervenuto su Facebook per commentare la notizia che “È stata la mano di Dio”, l’ultimo lavoro cinematografico di Paolo Sorrentino, ha ricevuto la candidatura agli Oscar 2022 come miglior film internazionale. Queste le parole di Brunetta: “La candidatura agli Oscar di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino come miglior film internazionale ci rende estremamente orgogliosi del nostro Paese. Insieme a lui, grande riconoscimento anche a Enrico Casarosa con ‘Luca’ (Disney e Pixar), candidato a Miglior film d’animazione, e a Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi di ‘Cyrano’ di Joe Wright. Una ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), è intervenuto su Facebook per commentare la notizia che “Èladi Dio”, l’ultimo lavoro cinematografico di Paolo Sorrentino, ha ricevuto la candidatura2022 come miglior film internazionale. Queste le parole di: “La candidaturadi “Èladi Dio” di Paolo Sorrentino come miglior film internazionale ci rende estremamente orgogliosi del nostro Paese. Insieme a lui,riconoscimento anche a Enrico Casarosa con ‘Luca’ (Disney e Pixar),a Miglior film d’animazione, e a Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi di ‘Cyrano’ di Joe Wright. Una ...

