Draghi riparte dal coraggio di Genova, sguardo al futuro per la “rinascita” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Genova e il mare, “un rapporto che ha segnato la storia d’Italia”. riparte da qui il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dalla città che ha saputo rialzarsi dalle macerie di un crollo che ne ha deturpato il volto e la storia. E’ la prima visita, dopo la conclusione del capitolo Quirinale, e Draghi arriva in porto su una motovedetta della Capitaneria, un porto che nei prossimi mesi, anni – grazie alle risorse del Next Generation Eu – tornerà “protagonista nel mondo e in Europa”, ‘Genova sempre nuova, vita che si ritrova’, ricorda il premier richiamando il tributo del poeta Giorgi Caproni alla cittadina ligure. E sceglie di ripartire dal “coraggio dei genovesi” Draghi, che in questi 4 anni – dal giorno in cui il Ponte Morandi venne giù portandosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –e il mare, “un rapporto che ha segnato la storia d’Italia”.da qui il Presidente del Consiglio Mario, dalla città che ha saputo rialzarsi dalle macerie di un crollo che ne ha deturpato il volto e la storia. E’ la prima visita, dopo la conclusione del capitolo Quirinale, earriva in porto su una motovedetta della Capitaneria, un porto che nei prossimi mesi, anni – grazie alle risorse del Next Generation Eu – tornerà “protagonista nel mondo e in Europa”, ‘sempre nuova, vita che si ritrova’, ricorda il premier richiamando il tributo del poeta Giorgi Caproni alla cittadina ligure. E sceglie di ripartire dal “dei genovesi”, che in questi 4 anni – dal giorno in cui il Ponte Morandi venne giù portandosi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Draghi: 'Genova modello di come si riparte dopo tragedia' #ANSA - petergomezblog : Draghi “riparte”? La Lega non vota le norme sulla dad: “Discriminano i non vaccinati”. Giorgetti diserta il Cdm e i… - infoitinterno : Draghi riparte dal coraggio di Genova, sguardo al futuro per la 'rinascita' - fisco24_info : Draghi riparte dal coraggio di Genova, sguardo al futuro per la 'rinascita': (Adnkronos) - Pnrr, caro bollette e bu… - lifestyleblogit : Draghi riparte dal coraggio di Genova, sguardo al futuro per la 'rinascita' - -