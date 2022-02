Diffidati Milan-Lazio, giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono alcuni Diffidati prima di scendere in campo tra le fila di Milan e Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, e a rischio squalifica in vista della semifinale. Due tra i rossoneri, si tratta di Saelemaekers e Tonali, ben sei tra i biancocelesti, Cataldi, Felipe Anderson, Hysaj, Luiz Felipe, Moro, Patric, e anche il tecnico Maurizio Sarri. Tutti questi giocatori sono in diffida perché hanno rimediato un’ammonizione nel torneo agli ottavi e sono già a rischio squalifica se ai quarti ne subiranno un’altra. Questo perché in Coppa Italia si entra in diffida al primo cartellino giallo: in caso di nuova sanzione, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono alcuniprima di scendere in campo tra le fila di, match dei quarti di finale di2021/2022, e ain. Due tra i rossoneri, si tratta di Saelemaekers e Tonali, ben sei tra i biancocelesti, Cataldi, Felipe Anderson, Hysaj, Luiz Felipe, Moro, Patric, e anche il tecnico Maurizio Sarri. Tutti questisono in diffida perché hanno rimediato un’ammonizione nel torneo agli ottavi e sono già ase ai quarti ne subiranno un’altra. Questo perché insi entra in diffida al primo cartellino giallo: in caso di nuova sanzione, ...

