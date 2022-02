Corruzione, 5 arresti a Napoli: c’è anche ex pm di Salerno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è anche Roberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno, tra le cinque persone arrestate dal Ros di Napoli nell’ambito di una inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli. L’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli riguarda anche Maria Grabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno, gli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi. Tutti indiziati, a vario titolo, dei reati di Corruzione per l’esercizio delle funzioni, Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’èRoberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di, tra le cinque persone arrestate dal Ros dinell’ambito di una inchiesta, coordinata dalla Procura di. L’ordinanza applicativa della misura cautelare deglidomiciliari emessa dal Gip del Tribunale diriguardaMaria Grabriella Gallevi, avvocato del Foro di, gli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi. Tutti indiziati, a vario titolo, dei reati diper l’esercizio delle funzioni,per atto contrario ai doveri d’ufficio,in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Corruzione, cinque arresti a Napoli: in manette anche un ex pm di Salerno #napoli #salerno #corruzione #ros #robertop… - telodogratis : Corruzione, 5 arresti a Napoli: c’è anche ex pm di Salerno - dvbntd61 : In Italia il problema non sono il fascismo, i no vax, gli immigrati, il razzismo, l'omofobia. Ma... Corruzione, 5 a… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Napoli: arresti domiciliari eccellenti per corruzione tra ex GdF, Magistrati e imprenditori https://t.co… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Napoli: arresti domiciliari eccellenti per corruzione tra ex GdF, Magistrati e imprenditori -