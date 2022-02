Coppa Italia: Inter batte la Roma (2-0) e vola in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'Inter contro il suo ex allenatore Mourinho, tornato a San Siro. Vittoria con un gol per tempo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'contro il suo ex allenatore Mourinho, tornato a San Siro. Vittoria con un gol per tempo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - rb3new : RT @FrustalupiMario: “La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive del mondo, un sorteggio che non si sa come viene fatto, do… - rb3new : RT @franco_porto: Ha ragione Sarri: 'la Coppa Italia è la competizione più antisportiva del Mondo'... tabellone pilotato per portare in sem… -