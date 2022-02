Carabiniere ucciso, le intercettazioni choc: «Scioglieteli nell’acido, devono fare la fine di Stefano Cucchi» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Fategli fare la fine di Cucchi»: sono le parole choc contenute nelle chat tra i carabinieri dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, per il cui omicidio sono accusati gli americani Gabriele Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder (condannati all’ergastolo in primo grado). Le intercettazioni sono depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, il Carabiniere finito sotto processo per la vicenda del bendaggio di Hjorth, a cui fu messa una benda durante l’interrogatorio. «Squagliateli nell’acido», «fategli fare la fine di Cucchi», sono le frasi choc che sono contenute in alcune chat intercorse tra i carabinieri e depositate nel processo a carico di Manganaro: nei confronti di ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Fategliladi»: sono le parolecontenute nelle chat tra i carabinieri dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, per il cui omicidio sono accusati gli americani Gabriele Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder (condannati all’ergastolo in primo grado). Lesono depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, ilfinito sotto processo per la vicenda del bendaggio di Hjorth, a cui fu messa una benda durante l’interrogatorio. «Squagliateli», «fategliladi», sono le frasiche sono contenute in alcune chat intercorse tra i carabinieri e depositate nel processo a carico di Manganaro: nei confronti di ...

