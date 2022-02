(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Lahato oggi, a quanto si apprende, ilper il 16. Ancora da definire l'ordine del giorno ma la pre-zione delera stata annunciata dal presidente Gabriele Gravina nella lettera alla Lega di Serie A dopo la richiesta dell'amministratore delegato Luigi De Siervo, di prorogare i termini per aggiornare gli statuti con i nuovi principi su quorum e maggioranze assembleari. "Laddove però in tale predetto termine del 152022 la Lega Serie A non provvedesse ad adeguare il proprio statuto ai richiamati principi informatori, adeguamento che la Lega di Serie B e la Lega Pro hanno già effettuato come dadel 26 gennaio ...

Advertising

pisto_gol : La @SerieA travolta dai debiti-4.6 mld€-e dalla pandemia alza la voce con la @FIGC “Commissario? Macché qualcuno fa… - FIGCfemminile : ?? @barbarabonansea entra a far parte della ???????? ???? ???????? del calcio italiano! ??? ?? L'attaccante bianconera si è a… - pisto_gol : #Rocchi membro della #HallofFame del Calcio Italiano: e non è il 1^ aprile ?? - TV7Benevento : Calcio: Figc convoca Consiglio federale il 16 febbraio - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Disputa Lega-FIGC, Vezzali: 'Cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc

...quanto prima un confronto costruttivo tra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco,... ai 20 club di Serie A e alle loro richieste, inviata anche allae al Coni. La Vezzali quindi ...E' questo il contenuto di una lettera inviata dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, ai venti club di Serie A e per conoscenza anche alla, in seguito alla crisi scoppiata tra la ...Roma, 9 feb. La Figc ha convocato oggi, a quanto si apprende, il consiglio federale per il 16 febbraio. Ancora da definire l'ordine del giorno ma la pre-convocazione del Consiglio era stata annunciata ...Pur capendo le difficoltà del momento, ringraziando il ministro per l’attenzione già manifestata verso il mondo dello sport e del calcio in particolare, il presidente della Figc ha posto l’accento sui ...