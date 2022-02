Caitlyn Jenner si compra una scuderia: l'ultima sfida dell'ex pilota e campione olimpico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) campione olimpico del decathlon ai Giochi canadesi di Montreal 1976, William Bruce Jenner è diventata nel tempo Caitlyn Marie Jenner, optando per il cambio di sesso. Di oggi, la notizia che l'ex campionessa olimpica e star della tv supervisionerà un team nel campionato-monoposto tutto al femminile, la W Series, che per otto appuntamenti di stagione affiancherà la F1 negli stessi circuiti mondiali. La Jenner diventerà team principal della Jenner Racing, dopo aver in passato gareggiato per la prima volta in una gara di celebrità al Gran Premio di Long Beach del 1979. In carriera, la sportiva e anche ex pilota, ha corso la 24 Ore di Daytona come parte del team di Jim Busby, prima di continuare a competere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)del decathlon ai Giochi canadesi di Montreal 1976, William Bruceè diventata nel tempoMarie, optando per il cambio di sesso. Di oggi, la notizia che l'exssa olimpica e stara tv supervisionerà un team nel campionato-monoposto tutto al femminile, la W Series, che per otto appuntamenti di stagione affiancherà la F1 negli stessi circuiti mondiali. Ladiventerà team principalRacing, dopo aver in passato gareggiato per la prima volta in una gara di celebrità al Gran Premio di Long Beach del 1979. In carriera, la sportiva e anche ex, ha corso la 24 Ore di Daytona come parte del team di Jim Busby, prima di continuare a competere ...

Ultime Notizie dalla rete : Caitlyn Jenner W Series - Caitlyn Jenner compra una scuderia - FormulaPassion.it Si affolla il paddock del Mondiale W Series 2022, la massima serie della formula femminile. Nella stagione alle porte competerà anche Jenner Racing, il team che ha appena comprato Caitlyn Jenner, star della televisione statunitense. Caitlyn, nata William Bruce Jenner nel 1949, è stata olimpionica nel decathlon ai Giochi di Montreal del 1976: ai tempi non aveva avviato il ...

