Bagni | “Napoli-Inter finale scudetto Attenti alle sorprese…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salvatorepresenta la sfidatra: “Chi vince questa gara sarà campione d’Italia a fine stagione“. Dunque una partita più che decisiva, anche se ci saranno ancora tredici giornate da giocare in Serie A.da inizio stagione pronosticacome le due rivali principali per lo, anche se non bisogna sottovalutare il Milan che pure ha gli stessi punti della formazione di Sptti. Inoltre bisogna ricordare anche che l’ha una gara da recuperare, quella con il Bologna.: sfidaSalvatoreha rilasciato un’vista al Corriere dello Sport, focalizzandosi sul ...

Le sue parole sulla corsa scudetto L'ex calciatore Salvatoreha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole sulla sfidaInter: SCUDETTO - "Ilsin da agosto per me ...... Petagna, Juan Jesus Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, in vista di- Inter intervista Salvatore. Scelga un uomo - simbolo per parte. La sorpresa?Salvatore Bagni presenta la sfida scudetto tra Napoli e Inter: "Chi vince questa gara sarà campione d'Italia a fine stagione".L’ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole sulla sfida Napoli Inter: SCUDETTO – «Il Napoli sin da agosto per me è sempre stata una squadra da ...