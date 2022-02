ASCOLTI TV 8 FEBBRAIO 2022 | INTER-ROMA | LEA | BRIGNANO | L’ORO NEL CURLING

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)TV 8· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xLea: Un Nuovo Giorno – x x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – x– x x x xCI Live + X-Style + Tg5 – x Snowboard – xTg2 – xSci di Fondo – xBiathlon – xFatti Vostri – ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - zazoomblog : Ascolti tv martedì 8 febbraio 2022: Lea Un nuovo giorno Inter-Roma Fuori dal Coro Dimartedì dati Auditel e share -… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 8 febbraio 2022: Lea Un nuovo giorno, Inter-Roma, Fuori dal Coro, Dimartedì, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti TV 8 febbraio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - infoitcultura : Makari 2 replica prima puntata e ascolti del 7 febbraio: quando va in onda su Rai Premium e in streaming -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

Tv 82022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ...Poi dal 9 gennaio è arrivato il debutto della seconda stagione di Euphoria , che sta riscontrando un ottimo successo in termini diin tutto il mondo. La scorsa domenica 6è andata in ...Come per i Maneskin, vincitori dello scorso anno e in vetta alle classifiche mondiali da 11 mesi, anche Mahmood e Blanco, incoronati durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo, stanno raggiun ...Ci sono Achille Lauro, Francesco Monte e Valerio Scanu tra i big di "Una voce per San Marino" e in lizza per l'Eurovision Song Contest. Il più piccolo Paese al mondo ...