Agroalimentare | nel 2021 l' export dei distretti verso quota 20 miliardi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre delle esportazioni a prezzi correnti deiagro-alimentari italiani proseguono su un sentiero di crescita che non si è mai arrestato, neanche in piena pandemia, e arrivano a sfiorare 5,6(+8,9% tendenziale, +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2019). I valori esportati quasi eguagliano quanto realizzato nel secondo trimestre dele rappresentano il terzo miglior risultato di sempre (dopo il record segnato nel quarto trimestre del 2020). E' quanto emerge dai dati del monitor deiagroalimentari della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.Il bilancio dei primi nove mesi delraggiunge16,4, cifra che non era mai stata raggiunta nei primi nove mesi ...

Nei fatti l'agroalimentare torna fulcro dell'azione di governo, è un settore che riveste nuovamente ... "Per quanto riguarda la Pac ci sono risorse per oltre 50 miliardi fino al 2027, nel Pnrr ci sono ... Economia in ripresa, nel parmense, nel corso dei primi nove mesi del 2021, sopratutto per quanto riguarda l'export. A spingere, nel nostro territorio, sono stati il settore agroalimentare e quello del ... Nel terzo trimestre del 2021 le esportazioni dei distretti agroalimentari italiani sono proseguite su un sentiero di crescita che non si è mai arrestato, neanche in piena pandemia, e sono arrivate a ...