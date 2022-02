Von der Leyen lancia l'”Eu Chips Act” in chiave anti-Asia (Di martedì 8 febbraio 2022) La tedesca Ursula von der Leyen, presidente della Comissione europea, ha svelato l'"Eu Chips Act", il piano europeo per quadruplicare le forniture di semiconduttori in Europa entro il 2030, nella speranza di limitare la dipendenza del Vecchio continente dall'Asia per questo componente chiave usato in auto elettriche, pc e smartphone.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Von-der-Leyen-lancia-l-Eu-Chips-Act-in-chiave-anti-Asia 20220208 video 14381481.mp4"/video"Ci siamo posti l'obiettivo di avere nel 2030 il 20% della quota di mercato globale della produzione di chip qui in Europa. In questo momento siamo al 9%. Vogliamo raggiungere il 20% entro il 2030. Ma sapendo che ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) La tedesca Ursula von der, presidente della Comissione europea, ha svelato l'"EuAct", il piano europeo per quadruplicare le forniture di semiconduttori in Europa entro il 2030, nella speranza di limitare la dipendenza del Vecchio continente dall'per questo componenteusato in auto elettriche, pc e smartphone.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Von-der--l-Eu--Act-in-20220208 video 14381481.mp4"/video"Ci siamo posti l'obiettivo di avere nel 2030 il 20% della quota di mercato globale della produzione di chip qui in Europa. In questo momento siamo al 9%. Vogliamo raggiungere il 20% entro il 2030. Ma sapendo che ...

Advertising

AngeloCiocca : Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere di valutare l’episodio rispetto al codice di condotta per i membr… - franconemarisa : RT @LaRagione_eu: Ursula von der Leyen lancia l’European #ChipsAct per 45 miliardi di euro. Con questo piano “vogliamo fare dell'Unione eur… - LaRagione_eu : Ursula von der Leyen lancia l’European #ChipsAct per 45 miliardi di euro. Con questo piano “vogliamo fare dell'Unio… - andpoli : RT @RaiNews: 'Con l'European Chips Act vogliamo fare dell'Ue un leader industriale in questo mercato strategico' - Affaritaliani : Ue, 45 mld per produrre semiconduttori. Von der Leyen: 'L'Europa sarà leader' -

Ultime Notizie dalla rete : Von der Chip, cosa prevede il piano Ue sui semiconduttori: sul piatto 43 miliardi "Questa iniziativa cambierà le carte in tavola per la competitività globale del mercato unico europeo" ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, spiegando che "a ...

La Commissione Ue propone una Legge europea sui semiconduttori La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato in una dichiarazione diffusa oggi che "lo European Chips Act cambierà le regole del gioco per la competitività globale del mercato ...

Chip, cosa prevede il piano Ue sui semiconduttori: sul piatto 43 miliardi Bruxelles ha presentato un piano che mira a rendere l’Ue più competitiva e indipendente sui chip. Ecco tutto ciò che c’è da sapere Indipendenza e competitività. Sono questi gli obiettivi che l’Unione ...

La nuova sfida dell’Ue: leader del mercato dei chip entro il 2030 L’Ue si candida ad essere leader del mercato dei chip entro il 2030. Von der Leyen: “L’Europa ha bisogno di una produzione avanzata”. BRUXELLES (BELGIO) – L’Ue si candida ad essere leader del mercato ...

"Questa iniziativa cambierà le carte in tavola per la competitività globale del mercato unico europeo" ha annunciato la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, spiegando che "a ...La Presidente della Commissione UrsulaLeyen ha sottolineato in una dichiarazione diffusa oggi che "lo European Chips Act cambierà le regole del gioco per la competitività globale del mercato ...Bruxelles ha presentato un piano che mira a rendere l’Ue più competitiva e indipendente sui chip. Ecco tutto ciò che c’è da sapere Indipendenza e competitività. Sono questi gli obiettivi che l’Unione ...L’Ue si candida ad essere leader del mercato dei chip entro il 2030. Von der Leyen: “L’Europa ha bisogno di una produzione avanzata”. BRUXELLES (BELGIO) – L’Ue si candida ad essere leader del mercato ...