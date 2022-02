Volantino Comet San Valentino 2022 | offerte e sconti su iPhone 13 e smartphone Android

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ uscito il nuovodedicato allein occasione di San, intitolato proprio:d’amare. Leinserite nelsaranno disponibili fino a mercoledì 16 febbraio. Inoltre, oltre agli ottimi prezzi, i prodotti saranno acquistabili a tasso zero in 10 comode rate mensili. Nuovod’amareCome ogni settimana troviamo in offerta decine di prodotti di elettronica e tecnologia, primi tra tutti gli smarphone. Ad esempio nel nuovosono presenti lesu: il nuovo Motorola Edge 20 Pro, in sconto da 699,90€ a 599€; il Motorola Edge 20, in offerta da 449.90€ a 369€; il Vivo Y72, scontato ...

Più precisamente, ci riferiamo a, che ha lanciato il nuovoSaldi in discesa libera . Quest'ultimo, iniziato il 20 gennaio 2022 e con scadenza fissata al 2 febbraio 2022, propone ...: ecco tutti i saldi invernali. Il 2022 parte alla grande per i clienti: tantissimi i prodotti ribassati e in promozione. La scadenza è prevista per il 19 gennaio . Alle offerte ...Sconti incredibili per tutti gli utenti da Comet, arrivano infatti i migliori prodotti in circolazione a prezzi mai visti prima.Anche Comet si unisce tra gli store che offrono sconti per San Valentino. Il nuovo volantino intitolato “Sconti d’amare”, disponibile fino al prossimo 16 febbraio, permetterà ai consumatori di poter ...