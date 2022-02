“Viva per miracolo”, grosso spavento per Federica Panicucci: cos’è successo (Di martedì 8 febbraio 2022) grosso spavento per la famosa conduttrice Federica Panicucci: “Viva per miracolo”, in questo articolo vi raccontiamo cos’è successo Non è stata di certo una giornata semplice per la presentatrice di “Mattino 5”. La Panicucci ha vissuto una brutta mattinata. L’episodio è stata raccontato sui social e ovviamente ha creato panico tra i suoi seguaci. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 8 febbraio 2022)per la famosa conduttrice: “per”, in questo articolo vi raccontiamoNon è stata di certo una giornata semplice per la presentatrice di “Mattino 5”. Laha vissuto una brutta mattinata. L’episodio è stata raccontato sui social e ovviamente ha creato panico tra i suoi seguaci. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Nuova segnalazione sospetta di Bankitalia: nel 2021 il leader di Italia Viva ha incassato per confe… - ItaliaViva : Non c’è uno che possa smentire la semplice verità per la quale senza la nostra iniziativa politica non avremmo mai… - francescacheeks : La settimana sanremese è iniziata ? e sono mega onorata di dirigere l’orchestra per quel cuore che è @MarroneEmma ??… - zazoomblog : “Viva per miracolo” grosso spavento per Federica Panicucci: cos’è successo - #“Viva #miracolo” #grosso #spavento - Bk20Giu : Viva l'amore, per carità, ma io mi sto scompisciando per Miriana che vuole fare il simbolo dell'infinito col pane p… -