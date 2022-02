VIDEO / Il figlio di Wanda surclassa Icardi, 24 gol in 27 partite: “Il mio bomber” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il figlio di Wanda e Maxi Lopez si sta distinguendo per i gol e i numeri da vero bomber nel Psg. La mamma Wanda lo ha esaltato sui social. Leggi su golssip (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildie Maxi Lopez si sta distinguendo per i gol e i numeri da veronel Psg. La mammalo ha esaltato sui social.

Advertising

LaStampa : La scimpanzé cura la ferita del figlio usando un insetto come cerotto - Raiofficialnews : “È stata una serata indimenticabile, una festa, una gioia per tutti quelli che hanno lavorato a #Sanremo2022. Sono… - torinotoday : #Torino #gay Il sindaco Lo Russo ha annunciato che l'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi in giudizio… - lauracenna : RT @simo_cantatore: Fate vedere suo figlio a Miriana ne ha proprio bisogno #GFVIP #miriangels - MaxLandra : RT @007Vincentxx: #Grillo le sentenze si rispettano state in silenzio ?? volevo ricordarti il tuo video quando ti sei aizzato contro la magi… -