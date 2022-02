Uomini e Donne, Gemma sorprende tutti in studio: mossa inaspettata (Di martedì 8 febbraio 2022) Gemma Galgani, oggi, sorprenderà tutti nello studio di Uomini e Donne: la rivelazione inaspettata della dama torinese Nella puntata di oggi, martedì 8 febbraio, di Uomini e Donne si partirà con Gemma Galgani che pare si sia ripresa completamente dall’ultima delusione amorosa. La sua intenzione, dunque, è quella di rimettersi subito nuovamente in gioco. Uomini e Donne (Fonte: Instagram)Nelle puntate precedenti, molto spesso, abbiamo visto la dama scoppiare in lacrime per Massimiliano. Quando il nuovo partecipante si era presentato in studio, aveva subito attirato l’attenzione della torinese, che si era addirittura cimentata in un ballo sexy soltanto ... Leggi su vesuvius (Di martedì 8 febbraio 2022)Galgani, oggi,rànellodi: la rivelazionedella dama torinese Nella puntata di oggi, martedì 8 febbraio, disi partirà conGalgani che pare si sia ripresa completamente dall’ultima delusione amorosa. La sua intenzione, dunque, è quella di rimettersi subito nuovamente in gioco.(Fonte: Instagram)Nelle puntate precedenti, molto spesso, abbiamo visto la dama scoppiare in lacrime per Massimiliano. Quando il nuovo partecipante si era presentato in, aveva subito attirato l’attenzione della torinese, che si era addirittura cimentata in un ballo sexy soltanto ...

