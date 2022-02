Torino | Rodriguez | «Abbiamo perso molti punti Futuro? Mi trovo bene qui ma…»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ricardo, difensore del, ha parlato ai microfoni diChannel. Le sue parole Ricardo, difensore del, ha parlato ai microfoni diChannel. Le sue parole ESPERIENZE – «Ho sempre giocato difensore. La Serie A è il campionato più difficile dove ho giocato. Molto tattico». STAGIONE – «troppi. La squadra è cambiata negli anni e la gente ci è più vicina».– «Miqui a. Mi piace la città e vivo in centro. Non so cosa farò dopo il calcio. Voglio conoscere il Sudamerica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

