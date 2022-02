Slitta l’uscita di Ted Lasso 3 su Apple TV+ | e per un motivo particolare

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) I fan dovranno attendere ancora un po’ per vedere Ted3 suTV+. Nella di allarmante, ma il co-creatore e attore Brendan Hunt ha annunciato che le riprese, e quindidella terza stagione, tarderanno di qualche mese. “Siamo in pre-produzione e le sceneggiature sono state scritte”, ha dichiarato a TV Line, e ha usato uno slang calcistico per spiegare il ritardo per il ritorno sul set: un “fallo, ostruzione” che ostacola le scene di calcio, dove si richiede un gran numero di persone sul set. Le prime due stagioni sono sempre state pubblicate settimanalmente suTV+ tra luglio e agosto, ma per Ted3 le cose potrebbero andare diversamente. Hunt comunque assicura – o meglio, si augura – che il primo ciak potrà essere battuto entro la fine di febbraio. Il problema sta nel ...