Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria fa una gaffe su Mahmood e poi chiede scusa (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Mahmood e Blanco che sono i vincitori di questa ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Ebbene, sembra proprio che di Alessandro se ne sia parlato nel corso della puntata di Pomeriggio cinque, andata in onda ieri lunedì 7 febbraio. Sembra che in studio fosse presente Vladimir Luxuria che ad un certo punto ha fatto una gaffe proprio sul vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato Vladimir? Pomeriggio 5, puntata dedicata al Festival di Sanremo Nel corso della puntata di Pomeriggio cinque andata in onda ieri lunedì 7 febbraio 2022, dedicata interamente al Festival di Sanremo, pare che ad un certo punto si sia parlato inevitabilmente di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni non si sta facendo altro che parlare die Blanco che sono i vincitori di questa ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Ebbene, sembra proprio che di Alessandro se ne sia parlato nel corso della puntata dicinque, andata in onda ieri lunedì 7 febbraio. Sembra che in studio fosse presenteche ad un certo punto ha fatto unaproprio sul vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato5, puntata dedicata al Festival di Sanremo Nel corso della puntata dicinque andata in onda ieri lunedì 7 febbraio 2022, dedicata interamente al Festival di Sanremo, pare che ad un certo punto si sia parlato inevitabilmente di ...

GINA32451015 : RT @Italia_Notizie: Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: “Chiedo scusa, non è mai successo. Mi sono confusa… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: “Chiedo scusa non è mai successo. Mi sono confu… - Italia_Notizie : Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: “Chiedo scusa, non è mai successo. Mi sono con… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: “Chiedo scusa, non è mai successo. Mi sono confusa”… - FQMagazineit : Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria e la gaffe sul coming out di Mahmood: “Chiedo scusa, non è mai successo. Mi sono con… -