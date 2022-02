Pechino 2022, Pellegrino d’argento e storico oro nel Curling misto (Di martedì 8 febbraio 2022) L’azzurro conferma l’argento di quattro anni fa Altra giornata di medaglie a Pechino 2022 che arrivano dal Curling e dallo sci di fondo. Federico Pellegrino, detto Chicco conferma l’argento di quattro anni fa. A Pechino 2022, nel momento giusto, il classe 1990 sfoggia la miglior forma fisica e condizione possibile. Pellegrino arriva secondo nella sprint a tecnica libera di sci di fondo dietro solo al norvegese Klaebo, terzo il russo Terentev. Il norvegese arriva davanti a pellegrini con il tempo di 2.58.06 per Klaebo, 2.58.32 per Pellegrino, 2.59.37 per Terentev. All’arrivo, l’azzurro si scioglie in un pianto liberatorio. E poi il capolavoro arriva con la medaglia d’oro nel Curling. Firmano quella che è una impresa e la prima medaglia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) L’azzurro conferma l’argento di quattro anni fa Altra giornata di medaglie ache arrivano dale dallo sci di fondo. Federico, detto Chicco conferma l’argento di quattro anni fa. A, nel momento giusto, il classe 1990 sfoggia la miglior forma fisica e condizione possibile.arriva secondo nella sprint a tecnica libera di sci di fondo dietro solo al norvegese Klaebo, terzo il russo Terentev. Il norvegese arriva davanti a pellegrini con il tempo di 2.58.06 per Klaebo, 2.58.32 per, 2.59.37 per Terentev. All’arrivo, l’azzurro si scioglie in un pianto liberatorio. E poi il capolavoro arriva con la medaglia d’oro nel. Firmano quella che è una impresa e la prima medaglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Slittino, Pechino 2022: dopo la terza manche Natalie Geisenberger ha l'oro in mano, Verena Hofer 8a davanti a Voetter Alle sue spalle un terzetto austriaco davvero agguerrito con Hannah Prock quarta (+0.972), Lisa Schulte quinta (+1.192) e Madeleine Egle sesta (+1.326) che prova a risalire disperatamente dopo il ...

Sci di fondo, Federico Pellegrino bissa l'argento alle Olimpiadi. Il palmares dell'azzurro con un titolo mondiale ... 2021 16 vittorie in Coppa del Mondo Partecipazioni alle Olimpiadi: 3 (Sochi 2014, PyeongChang 2018, Pechino 2022) Precedenti alle Olimpiadi: Argento nella sprint tl (Pechino 2022) Argento nella ...

Pechino 2022: Ghedina, 'caso Marsaglia? Credo sia assurdo tutto ciò, ma mi sembra improbabile' So che prima di partire per Pechino, Mattia Casse ha avuto diversi problemi, ma escludo un episodio del genere. Mi sembra improbabile". Lo dice all'Adnkronos Kristian Ghedina, ex campione di discesa ...

Pechino 2022: Gios (Fisg), 'Fontana può dire qualsiasi cosa, siamo suoi tifosi' Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Non intendiamo commentare le critiche di Arianna Fontana, nel senso che siamo felicissimi del risultato che ha fatto e della medaglia splendida che ha vinto, lei è una ...

