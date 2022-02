Pechino 2022, Arianna Fontana denuncia: “I maschi mi facevano cadere, nessun aiuto dalla Federazione” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la vittoria nei 500 metri la denuncia dell’azzurra Arianna Fontana si è tolta qualche sassolino dal pattino per rimanere in tema. La più grande atleta nello short track, la più medagliata nella specialità e la donna con più medaglie con la Belmondo ha parlato dopo la medaglia d’oro. Uno sfogo, un racconto a cuore aperto in conferenza stampa. Arianna Fontana, dopo le ultime due medaglie ha voluto chiarire alcune cose. “Io ed il mio coach (il marito Anthony, ndr) ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci venire qui, trovando un modo per farci male. Noi però siamo stati capaci di andare avanti comunque“. E poi: “La prima stagione dopo Pyeongchang ci sono stati atleti maschi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la vittoria nei 500 metri ladell’azzurrasi è tolta qualche sassolino dal pattino per rimanere in tema. La più grande atleta nello short track, la più medagliata nella specialità e la donna con più medaglie con la Belmondo ha parlato dopo la medaglia d’oro. Uno sfogo, un racconto a cuore aperto in conferenza stampa., dopo le ultime due medaglie ha voluto chiarire alcune cose. “Io ed il mio coach (il marito Anthony, ndr) ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci venire qui, trovando un modo per farci male. Noi però siamo stati capaci di andare avanti comunque“. E poi: “La prima stagione dopo Pyeongchang ci sono stati atleti...

