Oscar, nomination per Sorrentino con “È stata la mano di Dio” (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – nomination ai premi Oscar per “È stata la mano di Dio”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, come riportato da Open. Del film abbiamo pubblicato una sentita recensione, per una storia che è stata apprezzata – con merito – da tanti spettatori. La “mano di Dio” ottiene la nomination È dunque arrivata, la nomination agli Oscar per “È stata la mano di Dio”, l’ultima pellicola di Sorrentino. Una notizia che in molti aspettavano da tempo. Ovviamente, la categoria per cui il film concorrerà è quella del Miglior film straniero. Ma Sorrentino non sarà il solo a rappresentare i colori italiani alla celebre notte di Los Angeles. Ci sarà anche Massimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb –ai premiper “Èladi Dio”, l’ultimo film di Paolo, come riportato da Open. Del film abbiamo pubblicato una sentita recensione, per una storia che èapprezzata – con merito – da tanti spettatori. La “di Dio” ottiene laÈ dunque arrivata, laagliper “Èladi Dio”, l’ultima pellicola di. Una notizia che in molti aspettavano da tempo. Ovviamente, la categoria per cui il film concorrerà è quella del Miglior film straniero. Manon sarà il solo a rappresentare i colori italiani alla celebre notte di Los Angeles. Ci sarà anche Massimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Oscar nomination Oscar 2022, È stata la mano di Dio conquista la nomination. Paolo Sorrentino in corsa per gli Academy Oscar 2022, È stata la mano di Dio conquista la nomination. Paolo Sorrentino in corsa per gli Academy . Il film è entrato nella cinquina finale del premio come Miglior Film ...

'È stata la mano di Dio' è candidato all'Oscar Agi - 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi. Otto anni dopo il trionfo de 'La grande bellezza', il film di Sorrentino dovrà competere per ...

‘Luca’ porta la Liguria alla Notte degli Oscar Genova e le Cinque Terre brilleranno nella notte delle stelle: ‘Luca’ il film del genovese Enrico Casarosa ambientato in un immaginario paesino dell’estremo levante ligure, Portorosso, ha ottenuto la ...

Oscar 2022, Nomination: ecco tutti i candidati di quest'anno Sono state annunciate a Los Angeles le nomination agli Oscar 2022. I premi cinematografici più importanti dell'anno saranno consegnati la notte di domenica 27 marzo. Ecco la lista completa dei ...

