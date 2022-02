Napoli, contro l’Inter Spalletti ritrova Ounas: le ultime da Castel Volturno (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partita a tema. Successivamente esercitazione tattica e partitina a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Ounas ha fatto l’Intera seduta in gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il matchin programma sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partita a tema. Successivamente esercitazione tattica e partitina a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra.ha fattoa seduta in gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

