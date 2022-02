Modena, bimbo deve essere operato ma i genitori vogliono "solo sangue di no vax" (Di martedì 8 febbraio 2022) Toccherà a un giudice decidere sulla disputa tra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e una famiglia modenese che si rifiuta di accettare sangue di persone vaccinate contro il Covid per un’operazione che deve essere eseguita sul figlio di 3 anni. La vicenda va avanti da qualche settimana. Il piccolo deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore e c’è bisogno del sangue di donatori compatibili. Ma la famiglia si oppone all’intervento se il donatore è vaccinato contro il coronavirus. I genitori partono così alla ricerca di volontari non immunizzati su alcune chat di Telegram frequentate da no vax, fa sapere La Gazzetta di Modena. L’ospedale spiega che le trasfusioni di sangue devono seguire protocolli rigidi e precisi e il caso passa così sul tavolo ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Toccherà a un giudice decidere sulla disputa tra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e una famiglia modenese che si rifiuta di accettaredi persone vaccinate contro il Covid per un’operazione cheeseguita sul figlio di 3 anni. La vicenda va avanti da qualche settimana. Il piccolosubire un delicato intervento chirurgico al cuore e c’è bisogno deldi donatori compatibili. Ma la famiglia si oppone all’intervento se il donatore è vaccinato contro il coronavirus. Ipartono così alla ricerca di volontari non immunizzati su alcune chat di Telegram frequentate da no vax, fa sapere La Gazzetta di. L’ospedale spiega che le trasfusioni didevono seguire protocolli rigidi e precisi e il caso passa così sul tavolo ...

