Marotta: «Le squalifiche non devono essere un alibi. Ricorso? Analizzeremo il referto» (Di martedì 8 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima del fischio di inizio del match contro la Roma di Coppa Italia. Gli è stato chiesto se il club ha intenzione di presentare Ricorso contro le squalifiche del Giudice Sportivo. Ha detto che l’Inter analizzerà bene il referto ed ha aggiunto che le squalifiche non devono essere un alibi. “Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti. Le squalifiche non devono essere un alibi”. Ricordiamo che Bastoni è stato fermato per due turni, mentre una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima del fischio di inizio del match contro la Roma di Coppa Italia. Gli è stato chiesto se il club ha intenzione di presentarecontro ledel Giudice Sportivo. Ha detto che l’Inter analizzerà bene iled ha aggiunto che lenonun. “bene il, ma dobbiamobravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti. Lenonun”. Ricordiamo che Bastoni è stato fermato per due turni, mentre una ...

