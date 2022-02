LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: dalle 11.30 le finali, Pellegrino in cerca di medaglia. Si parte con le donne (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:11 La situazione per i quarti femminili, i primi a partire, è invece questa: QUARTO 1: Jonna Sundling (SWE), Rosie Brennan (USA), Yulia Stupak (ROC), Anamarija Lampic (SLO), Dahria Beatty (CAN), Caterina Ganz (ITA) QUARTO 2: Maja Dahlqvist (SWE), Tiril Udnes Weng (NOR), Natalia Nepryaeva (ROC), Tereza Beranova (CZE), Greta Laurent (ITA), Laurien van der Graaff (SUI) QUARTO 3: Nadine Faehndrich (SUI), Anna Dyvik (SWE), Victoria Carl (NOR), Maiken Caspersen Falla (NOR), Katri Lylynpera (FIN), Lucia Scardoni (ITA) QUARTO 4: Jessie Diggins (USA), Emma Ribom (SWE), Katerina Janatova (CZE), Jasmi Joensuu (FIN), Pia Fink (GER), Lotta Udnes Weng (NOR) QUARTO 5: Sofia Krehl (GER), Veronika Stepanova (ROC), Jasmin Kahara (FIN), Julia Kern (USA), Alina Meier (SUI), Mathilde Myhrvold (NOR) 11:08 Andiamo a riepilogare la ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:11 La situazione per i quarti femminili, i primi a partire, è invece questa: QUARTO 1: Jonna Sundling (SWE), Rosie Brennan (USA), Yulia Stupak (ROC), Anamarija Lampic (SLO), Dahria Beatty (CAN), Caterina Ganz (ITA) QUARTO 2: Maja Dahlqvist (SWE), Tiril Udnes Weng (NOR), Natalia Nepryaeva (ROC), Tereza Beranova (CZE), Greta Laurent (ITA), Laurien van der Graaff (SUI) QUARTO 3: Nadine Faehndrich (SUI), Anna Dyvik (SWE), Victoria Carl (NOR), Maiken Caspersen Falla (NOR), Katri Lylynpera (FIN), Lucia Scardoni (ITA) QUARTO 4: Jessie Diggins (USA), Emma Ribom (SWE), Katerina Janatova (CZE), Jasmi Joensuu (FIN), Pia Fink (GER), Lotta Udnes Weng (NOR) QUARTO 5: Sofia Krehl (GER), Veronika Stepanova (ROC), Jasmin Kahara (FIN), Julia Kern (USA), Alina Meier (SUI), Mathilde Myhrvold (NOR) 11:08 Andiamo a riepilogare la ...

