La Pupa e il Secchione 2022 | quando inizia | cast | concorrenti | chi è la conduttrice

(Di martedì 8 febbraio 2022) Finalmente la notizia che tutti aspettavano, con i fan che erano in trepidazione da giorni: il programma di successo di Italia 1, Lae il, si farà. E presto tornerà in onda con un nuovoe una nuovava in onda Lae il? Lae il, stando allo spot pubblicitario trasmesso in tv, andrà in onda a partire da martedì 15 marzo su Italia 1. Con tantissime novità. La prima è che alla conduzione ci sarà Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5. Lae ilPer quest’edizione potrebbero esserci anche tre ...

Barbara d'Urso si è calata nei panni di Madre per annunciare il ritorno de Lae ilche quest'anno perde la dicitura "e viceversa" e inserisce "show". Come si legge dal comunicato stampa, infatti, il programma perderà quell'aspetto da reality - registrato e ...Ci siamo, Lae ildi Barbara d'Urso è stato ufficializzato. Dopo tanti mesi di chiacchiericci e voci di corridoio, sebbene fosse ormai certo adesso è ufficiale. Mediaset con un comunicato diffuso in ...Da martedì 15 marzo Barbara d’Urso torna in un programma in prima serata in occasione dell’esordio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Si tratta della prima volta, per la conduttrice ...Barbara d'Urso lancia la nuova edizione de "La Pupa e il Secchione Show". L'edizione 2022 dello storico programma di Italia Uno andrà in onda per otto puntate, il martedì a partire dal 15 marzo. Nello ...