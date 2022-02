La Mixed Reality di Fifthingenium (vincitore Action for 5G di Vodafone) in una live demo a Expo 2020 Dubai (Di martedì 8 febbraio 2022) Dubai – La Mixed Reality di Fifthingenium (vincitore Action for 5G di Vodafone) è stata presentata in una live demo a Expo 2020 Dubai. Il professor Fernando Zarone, dell’università Federico II di Napoli, ha illustrato in diretta ad un pubblico nel Padiglione Italia come la MR possa rimodellare il concetto di apprendimento. Il professore ha tenuto infatti una lezione ai partecipanti in loco e ai propri studenti collegati grazie a TINALP, la piattaforma di MR sviluppata da Fifthingenium con il supporto di Vodafone Italia. Nella cornice del Padiglione Italia di Expo 2020, ieri sia i partecipanti in persona che quelli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022)– Ladifor 5G di) è stata presentata in una. Il professor Fernando Zarone, dell’università Federico II di Napoli, ha illustrato in diretta ad un pubblico nel Padiglione Italia come la MR possa rimodellare il concetto di apprendimento. Il professore ha tenuto infatti una lezione ai partecipanti in loco e ai propri studenti collegati grazie a TINALP, la piattaforma di MR sviluppata dacon il supporto diItalia. Nella cornice del Padiglione Italia di, ieri sia i partecipanti in persona che quelli ...

