Inter | Kalinic e l'ipotesi Hajduk per Perisic | 'Mi ha chiamato ieri sera | c'è tempo per decidere'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nikola, neo attaccante dell'Spalato, parla del possibile ritorno nel club croato di Ivan, oggi all': "...

Advertising

FantaMasterApp : '“Tutto dipende da lui”: Kalinic svela la prossima squadra di un top dell’Inter' - Matteo25977859 : @RBonvecchi @Renato_Cannas Gli strapagati sono pipponi come kalinic biglia piatek paqueta andre silva kondogbia joa… - LIL_CRISTO : @Tucoramires1 @jscvglia @84Andreac @Gazzetta_it @Inter Lo soffrite poco Lautaro. Immagino, dopo anni di Bacca, Luis… - InterMinabileXa : Ciao @inter, scusa l'ora, ma ho saputo che Kalinic è svincolato, magari se vuoi puoi inserire il sesto attaccante. A domani ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Kalinic

Calciomercato.com

Nikolaha parlato del possibile approdo di Perisic all'Hajduk Spalato, parole chiare in conferenza stampaAncora in attesa di novità sul rinnovo di Perisic, l'deve fare i conti con alcune ......componente di casualità e il paradossale derby di sabato sera l'ha dimostrato (ha dominato l', ... Depaoli, Ilic (39' st Praszelik), Veloso (1' st Bessa), Lazovic; Barak (26' st), Tameze; ...Nikola Kalinic ha parlato del possibile approdo di Perisic all'Hajduk Spalato, parole chiare in conferenza stampa ...Futuro Perisic: ci sono indiscrezioni su quella che potrebbe essere la prossima destinazione del nerazzurro. Le parole di Kalinic.