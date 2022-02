Infortunio Chiellini | i tempi di recupero e quali partite salta

Advertising

Gazzetta_it : Chiellini stop di 20 giorni: ha una lesione muscolare al polpaccio sinistro - DiMarzio : .@juventus, le ultime sull'infortunio di #Chiellini - CalcioNews24 : #Chiellini, i tempi di recupero - Emanuel70123144 : RT @SandroS1915: Sì, tutto benissimo. #Dybala fuori già 59 giorni in questa stagione. #Chiesa infortunio a novembre, rientro a gennaio e… - AngeloZack93 : È ridicolo come ogni volta che accade un infortunio a #Chiellini arrivino puntuali i soliti detrattori a dire di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Chiellini

La Juventus con una nota ufficiale ha comunicato l'entità dell'che ha colpito capitan. 'Giorgiooggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J - medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della ...: l'entità dell'per il capitano della Juve Tradotto: il centrale rimarrà fuori nelle gare in calendario questa settimana con il Sassuolo in Coppa Italia e l'Atalanta in ...L’infortunio accusato da Chiellini contro il Verona terrà il capitano della Juve fermo ai box per almeno tre settimane. Il difensore della Juve, quindi, salterà le partite contro il Sassuolo (10 ...Brutte notizie per la Juventus, che perde il capitano Giorgio Chiellini per infortunio: ecco quando torna il difensore centrale italiano. Altro infortunio per Chiellini, che ha accusato una lesione di ...