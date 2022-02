Il “gioco” teatrale di Isa Danieli e Giuliana De Sio (Di martedì 8 febbraio 2022) di Olga Chieffi Il “Sugo finto” romano di Giovanni Clementi, affidato ad Alessandra Costanzo e Paola Tiziana Cruciani per la regia di Ennio Coltorti, in cui manca il sedano, si trasferisce a Napoli, per uno spaghetto con le vongole fujute, con pomodori “schiattati” e senza prezzemolo. Una generosissima Giuliana De Sio, che non ha inteso tradire le aspettative degli studenti dei licei salernitani Torquato Tasso e Francesco Severi, in attesa dell’incontro con le protagoniste di “Le Signorine”, per il progetto di critica teatrale attivato dalle due istituzioni scolastiche proprio con il Teatro Delle Arti, ha introdotto lo spettacolo proprio affermando che lei stessa ha scovato questo testo che puntava unicamente sulla facile risata e lo ha di proprio pugno modificato, inserendo la strambata verso il dramma, affidandosi alla grandissima esperienza di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) di Olga Chieffi Il “Sugo finto” romano di Giovanni Clementi, affidato ad Alessandra Costanzo e Paola Tiziana Cruciani per la regia di Ennio Coltorti, in cui manca il sedano, si trasferisce a Napoli, per uno spaghetto con le vongole fujute, con pomodori “schiattati” e senza prezzemolo. Una generosissimaDe Sio, che non ha inteso tradire le aspettative degli studenti dei licei salernitani Torquato Tasso e Francesco Severi, in attesa dell’incontro con le protagoniste di “Le Signorine”, per il progetto di criticaattivato dalle due istituzioni scolastiche proprio con il Teatro Delle Arti, ha introdotto lo spettacolo proprio affermando che lei stessa ha scovato questo testo che puntava unicamente sulla facile risata e lo ha di proprio pugno modificato, inserendo la strambata verso il dramma, affidandosi alla grandissima esperienza di ...

