Goggia | Non posso garantirvi nulla | neppure la partecipazione alla discesa

AGI - "Ho rischiato tanto, valuterò giorno dopo giorno, le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po' di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa". Sono le parole di Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica della discesa libera, dette ai microfoni di RaiSport dopo la prima sciata sulle nevi cinesi di Yanqing. Una dichiarazione che non conferma, ma nemmeno preclude, la sua partecipazione alla discesa olimpica del 15 febbraio. Sofia Goggia il 23 gennaio scorso nella caduta durante il supergigante di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del ...

