Gli ultimi balli di Del Potro: la carriera di un campione più forte anche della sfortuna (Di martedì 8 febbraio 2022) Un titolo Slam agli US Open del 2009, ventidue trofei in bacheca, due medaglie olimpiche e una storica Coppa Davis: è questo il curriculum di Juan Martin Del Potro, che nel 2018 ha fissato alla posizione numero 3 il suo best ranking. Prima a Buenos Aires e poi a Rio de Janeiro, il Gigante di Tandil si esibirà nei suoi ultimi balli. Troppi gli infortuni, ancora tanto il dolore al ginocchio: Delpo ha deciso probabilmente di scrivere la parola fine sulla sua carriera. IL RACCONTO della carriera: GLI INIZI, IL TITOLO SLAM E I GRAVI INFORTUNI Juan Martin Del Potro inizia a giocare a tennis all’età di sei anni, nel 2005 raggiunge la quarta posizione mondiale a livello juniores. Il 10 aprile dello stesso anno arriva il primo titolo tra i professionisti nel Future di ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Un titolo Slam agli US Open del 2009, ventidue trofei in bacheca, due medaglie olimpiche e una storica Coppa Davis: è questo il curriculum di Juan Martin Del, che nel 2018 ha fissato alla posizione numero 3 il suo best ranking. Prima a Buenos Aires e poi a Rio de Janeiro, il Gigante di Tandil si esibirà nei suoi. Troppi gli infortuni, ancora tanto il dolore al ginocchio: Delpo ha deciso probabilmente di scrivere la parola fine sulla sua. IL RACCONTO: GLI INIZI, IL TITOLO SLAM E I GRAVI INFORTUNI Juan Martin Delinizia a giocare a tennis all’età di sei anni, nel 2005 raggiunge la quarta posizione mondiale a livello juniores. Il 10 aprile dello stesso anno arriva il primo titolo tra i professionisti nel Future di ...

