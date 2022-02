GfVip, un concorrente offende pesantemente Noemi: “Gli devono tagliare…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Un concorrente nella casa del Grande Fratello Vip ha insultato pesantemente la cantante Noemi. Ecco di chi si tratta. La cantante Noemi quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano che ha conquistato tutti, critica e pubblico. Si chiama Ti amo, non lo so dire. La voce soul della cantante unita all’eleganza degli abiti che ha indossato sul palco dell’Ariston hanno incantato il pubblico da casa. Il brano sta avendo un buon riscontro anche in radio, dove viene trasmessa con regolarità. Noemi – Foto presa dal profilo Instagram della cantanteTuttavia, la sua canzone è stata trasmessa anche nella casa del Grande Fratello Vip. C’è un vip che non ha apprezzato particolarmente la canzone di Noemi e ha detto una frase abbastanza forte sulla cantante. Ecco cosa ... Leggi su topicnews (Di martedì 8 febbraio 2022) Unnella casa del Grande Fratello Vip ha insultatola cantante. Ecco di chi si tratta. La cantantequest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano che ha conquistato tutti, critica e pubblico. Si chiama Ti amo, non lo so dire. La voce soul della cantante unita all’eleganza degli abiti che ha indossato sul palco dell’Ariston hanno incantato il pubblico da casa. Il brano sta avendo un buon riscontro anche in radio, dove viene trasmessa con regolarità.– Foto presa dal profilo Instagram della cantanteTuttavia, la sua canzone è stata trasmessa anche nella casa del Grande Fratello Vip. C’è un vip che non ha apprezzato particolarmente la canzone die ha detto una frase abbastanza forte sulla cantante. Ecco cosa ...

