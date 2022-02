Emma Marrone affronta un lungo sfogo | “Siate orgogliose…” | L’accaduto VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022)condivide con i fan unsui social: ecco cos’è accaduto raccontato dalle parole dell’artista La cantante salentinanelle ultime ore attraverso il suo profilo Instagram ha commentato una frase rilasciata dal giornalista Davide Maggio durante una recente diretta social ha commentato i look sanremesi. La cantante è stata recentemente in gara nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta è così” dove ha sfoggiato dei look elegantissimi con spacco stratosferico, indossando sotto all’abito delle calze a rete. Maggio al tal proposito durante una diretta sui social sul look diha rilasciato: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. Leggi anche –> manuel bortuzzo il ...

scende in campo contro il giornalista Davide Maggio, che ha criticato il suo look e in particolare le sue gambe. Ecco la risposta piccata della cantante. Parole dure e chiare quelle di ...... Blind, rapper perugino già visto in gara alla quattordicesima edizione di X Factor (che l'ha visto classificarsi terzo - per la squadra guidata da- dietro ai Little Pieces of Marmelade ...Emma Marrone ancora nel mirino del body shaming dopo Sanremo 2022? La sua risposta social non tarda ad arrivare e spiazza tutti.