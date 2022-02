Ecco come dare in affitto un appartamento e guadagnare (Di martedì 8 febbraio 2022) Se vi state chiedendo come dare in affitto un appartamento che non utilizzate come vostra abitazione principale siete nel posto giusto. Sono molti gli italiani che decidono di diventare locatari e dare in affitto un immobile. Le ragioni per farlo sono diverse: si potrebbe aver cambiato luogo in cui vivere, si potrebbe aver ereditato un immobile o magari si decide di affittare semplicemente per avere un’entrata extra. Un’altra ottima ragione per scoprire come dare in affitto un appartamento è senza dubbio quella per cui una casa disabitata non solo si deteriora velocemente, ma perde di valore a mano a mano che passa il tempo di abbandono. Nonostante i diversi bonus casa che il Governo ha ... Leggi su fmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Se vi state chiedendoinunche non utilizzatevostra abitazione principale siete nel posto giusto. Sono molti gli italiani che decidono di diventare locatari einun immobile. Le ragioni per farlo sono diverse: si potrebbe aver cambiato luogo in cui vivere, si potrebbe aver ereditato un immobile o magari si decide di affittare semplicemente per avere un’entrata extra. Un’altra ottima ragione per scoprireinunè senza dubbio quella per cui una casa disabitata non solo si deteriora velocemente, ma perde di valore a mano a mano che passa il tempo di abbandono. Nonostante i diversi bonus casa che il Governo ha ...

