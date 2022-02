“È stata la mano di Dio” per l’Oscar. Sorrentino: “Una vittoria” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo "La grande bellezza" nel 2014 Paolo Sorrentino ci riprova con "E' stata la mano di Dio", l'opera più intima del regista napoletano è infatti nella cinquina delle nomination annunciata oggi come miglior film straniero. La cerimonia si terrà nella notte di domenica 27 marzo a Los Angeles. Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolo Sorrentino la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. "È stata la mano di Dio" uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Oscar-Sorrentino-nella-cinquina-per-miglior-film-internazionale 20220208 video 16321849.mp4"/video"Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo "La grande bellezza" nel 2014 Paoloci riprova con "E'ladi Dio", l'opera più intima del regista napoletano è infatti nella cinquina delle nomination annunciata oggi come miglior film straniero. La cerimonia si terrà nella notte di domenica 27 marzo a Los Angeles. Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolola storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. "Èladi Dio" uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Oscar--nella-cinquina-per-miglior-film-internazionale 20220208 video 16321849.mp4"/video"Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande ...

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - IlContiAndrea : Sorrentino ce l'ha fatta! 'È stata la mano di Dio' candidato agli #Oscars come Miglior Film Straniero FORZAAAAA - TgLa7 : #Oscars : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino, candidato come miglior film internazionale. 'Per me è già… - Gianmarcosdc201 : Fabietto incontra Capuano: dal copione alla scena - È stata la mano di D... - tedeschinews : RT @sole24ore: ?? «È stata la mano di Dio» di #PaoloSorrentino candidato agli #Oscar come miglior #film internazionale: -