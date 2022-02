Due giornate di squalifica a Bastoni e una a Inzaghi per ingiurie agli arbitri del derby (Di martedì 8 febbraio 2022) Bastoni salterà Napoli-Inter di sabato prossimo. Il giudice sportivo lo ha squalificato per due giornate. Due giornate a Bastoni per avere, al termine della gara, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente Inzaghi squalifica e ammenda di 15mila euro per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose Niente squalifica per Lautaro Martinez. 10mila euro di multa a Lautaro per avere al 50esimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022)salterà Napoli-Inter di sabato prossimo. Il giudice sportivo lo hato per due. Dueper avere, al termine della gara, rivoltoufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistentee ammenda di 15mila euro per avere, al termine della gara, nel tunnel che adducespogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose Nienteper Lautaro Martinez. 10mila euro di multa a Lautaro per avere al 50esimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un ...

