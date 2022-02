Donata fornitura di carta e mascherine alle scuole (Di martedì 8 febbraio 2022) Il comune di Borgo a Mozzano ringrazia l'azienda Lucart che questa mattina, 8 febbraio, ha donato 2 mila mascherine FFP2 e una fornitura di varie tipologie di carta per uso quotidiano, come carta ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il comune di Borgo a Mozzano ringrazia l'azienda Lucart che questa mattina, 8 febbraio, ha donato 2 milaFFP2 e unadi varie tipologie diper uso quotidiano, come...

Advertising

NaghmehDar : RT @BHaitam1: ????: Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La fornitura, offerta da De Cecc… - Marinashulman2 : RT @BHaitam1: ????: Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La fornitura, offerta da De Cecc… - Yaman45440782 : RT @BHaitam1: ????: Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La fornitura, offerta da De Cecc… - ElenaCannn : RT @BHaitam1: ????: Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La fornitura, offerta da De Cecc… - Esperanzaturca : RT @BHaitam1: ????: Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La fornitura, offerta da De Cecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Donata fornitura Donata fornitura di carta e mascherine alle scuole Il comune di Borgo a Mozzano ringrazia l'azienda Lucart che questa mattina, 8 febbraio, ha donato 2 mila mascherine FFP2 e una fornitura di varie tipologie di carta per uso quotidiano, come carta igienica, tovaglioli, fazzoletti e asciugatutto, all'Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano. Un'iniziativa che conferma e rafforza ...

Partiti a Bologna i lavori per la nuova scuola d'infanzia nel giardino Severo Pozzati ... che fu realizzata dalla Famiglia Seràgnoli in ricordo di Lorenzo e donata al Comune di Bologna nel ... Il riscaldamento è affidato a un sistema combinato con pompa di calore e fornitura in ...

Donazione da 40mila pacchi di pasta in arrivo in Sicilia La Repubblica La Laica di Arona dona cioccolatini per i bambini che si vaccinano contro il Covid L'azienda storica nata sulle sponde del Lago Maggiore ha offerto una fornitura di ovetti all'Asl di Novara da ... per rendere sempre più “dolce” il momento della vaccinazione e donare un sorriso ai ...

Arance senza tracciabilità sequestrate e donate ai bisognosi nel catanese E’ il frutto di un’operazione di sequestro del Noras. Complessivamente donati 950 chili di agrumi della qualità tarocco. 13:50Arance senza tracciabilità sequestrate e donate ai bisognosi nel catanese ...

Il comune di Borgo a Mozzano ringrazia l'azienda Lucart che questa mattina, 8 febbraio, ha donato 2 mila mascherine FFP2 e unadi varie tipologie di carta per uso quotidiano, come carta igienica, tovaglioli, fazzoletti e asciugatutto, all'Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano. Un'iniziativa che conferma e rafforza ...... che fu realizzata dalla Famiglia Seràgnoli in ricordo di Lorenzo eal Comune di Bologna nel ... Il riscaldamento è affidato a un sistema combinato con pompa di calore ein ...L'azienda storica nata sulle sponde del Lago Maggiore ha offerto una fornitura di ovetti all'Asl di Novara da ... per rendere sempre più “dolce” il momento della vaccinazione e donare un sorriso ai ...E’ il frutto di un’operazione di sequestro del Noras. Complessivamente donati 950 chili di agrumi della qualità tarocco. 13:50Arance senza tracciabilità sequestrate e donate ai bisognosi nel catanese ...