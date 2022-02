Da venerdì in tutta Italia non ci sarà più l’obbligo di mascherina all’aperto (Di martedì 8 febbraio 2022) L'obbligo al chiuso resterà, mentre all'aperto bisognerà comunque averla con sé e indossarla in caso di assembramento Leggi su ilpost (Di martedì 8 febbraio 2022) L'obbligo al chiuso resterà, mentre all'aperto bisognerà comunque averla con sé e indossarla in caso di assembramento

Ultime Notizie dalla rete : venerdì tutta Mascherina sempre in tasca, cosa prevedono le regole di Speranza Da venerdì prossimo, 11 febbraio, si potrà circolare liberamente all'aperto in tutta Italia senza indossare la mascherina. Basterà portarla con sè per indossarla in caso di affollamento. L'attesa ...

Da venerdì addio alle mascherine. Ma ci sarà anche chi rimpiangerà il volto coperto Sì, perché da venerdì cadrà l'obbligo all'aperto delle mascherine, come annunciato dal ... Via le mascherine all'aperto in tutta Italia: c'è la data. Il bollettino e la nuova fase Partiamo dal ...

Da venerdì prossimo, 11 febbraio, si potrà circolare liberamente all'aperto in tutta Italia senza indossare la mascherina. Basterà portarla con sè per indossarla in caso di affollamento. L'attesa ... Sì, perché da venerdì cadrà l'obbligo all'aperto delle mascherine, come annunciato dal ... Via le mascherine all'aperto in tutta Italia: c'è la data. Il bollettino e la nuova fase Partiamo dal ...